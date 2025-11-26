Vì sao Afghanistan-Pakistan lại bùng phát căng thẳng?

Các cuộc oanh tạc diễn ra sau một loạt vụ tấn công gần đây ở Pakistan, mà Islamabad cáo buộc do các tay súng xuất phát từ Afghanistan.

Tháng trước, hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai nước láng giềng Nam Á. Đây là cuộc đối đầu đẫm máu nhất kể khi Taliban Afghanistan nắm quyền ở Kabul vào năm 2021.

Islamabad cho biết không thể kiên nhẫn thêm được nữa trước sự gia tăng các vụ tấn công kể từ sau sự kiện 2021, do các phần tử phiến quân người Pakistan đóng tại Afghanistan thực hiện.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan phủ nhận điều này và nói rằng họ không cho phép lãnh thổ Afghanistan được sử dụng để chống lại các quốc gia khác.

Cảnh sát đứng gác trên đường sau khi những kẻ đánh bom liều chết nhắm vào trụ sở của lực lượng bán quân sự Pakistan ở Peshawar, Pakistan ẢNH: REUTERS

Cả hai bên đều tấn công lẫn nhau và tuyên bố đã gây ra thiệt hại nhiều hơn cho đối phương.

Theo các quan chức an ninh, trong số các mục tiêu của Pakistan có thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Hiện không rõ ông ta có sống sót hay không.

TTP được thành lập vào năm 2007 bởi các nhóm thánh chiến Pashtun, theo hệ tư tưởng cực đoan của al Qaeda. Nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công lớn trên khắp Pakistan, chiến đấu cùng với lực lượng Taliban Afghanistan, và hiện chủ yếu nhắm vào các lực lượng an ninh Pakistan.

Pakistan ban đầu hoan nghênh sự trở lại của Taliban vào năm 2021 nhưng giờ đây cáo buộc Taliban chứa chấp các thủ lĩnh TTP cũng như các phần tử nổi dậy ly khai người Baloch ở Afghanistan.

Một lệnh ngừng bắn đã được ký kết tại Doha vào tháng 10, nhưng các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận dài hạn sau khi Kabul không cam kết hành động chống lại nhóm phiến quân như yêu cầu của Islamabad.

Taliban cho rằng không thể trông đợi lực lượng này đảm bảo an ninh cho Pakistan.

Pakistan cũng cho rằng Ấn Độ, đối thủ lâu năm của mình, đang hợp tác với Afghanistan để hỗ trợ nhóm phiến quân. New Delhi bác bỏ cáo buộc này.