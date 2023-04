Bình Định: 43 bị cáo trong đường đây đánh bạc nghìn tỉ lãnh án

Ngày 18.4, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Võ Văn Cương (44 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) cùng 42 đồng phạm tổng cộng hơn 130 năm tù (thấp nhất là 6 tháng tù và cao nhất là 6 năm 9 tháng tù) về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

43 bị cáo được đưa ra xét xử về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc TRỊ BÌNH

Đây là những bị cáo trong đường dây đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần 1.000 tỉ đồng bị Cục Cảnh sát Hình sự (C02) phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Định đã triệt xóa năm 2021.

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2020 đến ngày 5.7.2021, Võ Văn Cương cùng đồng phạm nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master, rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý, như Master, Agent, giao cho người khác sử dụng đường link http://bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền trên 20 triệu đồng/trận.

Đại diện VKSND Bình Định trình bày quan điểm tại phiên tòa TRỊ BÌNH

Riêng Võ Văn Cương tổ chức cá độ bóng đa với tổng số tiền 121,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 43 triệu đồng. 12 bị cáo khác tổ chức cá độ với số tiền từ hơn 500 triệu đến 67,6 tỉ đồng. 30 bị cáo còn lại đã sử dụng mạng internet trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Lân (29 tuổi, ở H.Hoài Ân) cá độ với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng.