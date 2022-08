Bình Định: Bắt giữ bị can bị truy nã sau gần 11 năm lẩn trốn

Ngày 30.8, Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thanh Phúc Hậu (46 tuổi, ở P.11, Q.3, TP.HCM), là đối tượng bị truy nã về hành vi cướp giật tài sản, khi Hậu đang lẩn trốn tại khu phố 4, P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn .

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an TX.Hoài Nhơn phát hiện một người tên Hậu, nói giọng miền Nam, thường xuyên thay đổi chỗ ở, che giấu nhân thân, lai lịch, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX.Hoài Nhơn đã xác định người này chính là Nguyễn Thanh Phúc Hậu, đang bị Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) truy nã về hành vi cướp giật tài sản.





Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 6.5.2011 Hậu đã bị Cơ quan CSĐT Công an Q.10 khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cướp giật tài sản, sau đó Hậu bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 23.8.2011 Cơ quan CSĐT Công an Q.10 ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Phúc Hậu.

Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoài Nhơn bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an Q.10 xử lý theo quy định.