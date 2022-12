Bình Định: Biển ăn sâu vào đất liền 40 m, dân lo sợ phải di dời

Những ngày qua mưa lớn cùng triều cường dâng cao làm sạt lở bờ biển thôn 9, xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định hơn 175 m, ăn sâu vào đất liền 40 m.

Theo người dân địa phương, trước đây bờ biển cách khu dân cư khoảng 100 m, nay do sạt lở có nơi bờ chỉ cách khu dân cư 10 m. Ông Nguyễn Đạt (65 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng) chia sẻ: “Tôi sống ở đây hơn 60 năm nay nhưng chưa từng thấy tình trạng như này. Trước đây đi bộ mỏi chân mới tới biển, nhưng mỗi năm biển lấn vào một ít, đến nay thì sạt lở sắp tới nhà của chúng tôi”.

Hiện nay, tại khu vực bờ biển thôn 9, xã Mỹ Thắng đã được chính quyền địa phương căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Nhiều đoạn dọc bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, đất, đá bị sóng cuốn xuống biển. Thậm chí, bờ tường nhà dân xây dựng để giữ đất cũng bị sóng đánh sập.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngày 7.12, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 9 hộ dân thôn 9 nằm trong vùng nguy hiểm nói trên đến nơi ở an toàn. Nếu tiếp tục xảy ra sóng to, gió lớn, chính quyền xã Mỹ Thắng sẽ tiếp tục sơ tán 32 hộ dân khác.