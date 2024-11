Bình Định: Bộ Công an khen tặng 3 thành viên Tổ bảo vệ ANTT

Ngày 28.11, tại Công an H.Hoài Ân (Bình Định), đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thừa ủy quyền trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 thành viên Tổ bảo vệ ANTT cấp thôn ở xã Ân Nghĩa (H.Hoài Ân) có thành tích xuất sắc, đột xuất trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an gồm: ông Trần Đình Ninh, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Phú Ninh; ông Trần Lê Lượng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Kim Sơn và ông Nguyễn Sơn Tây, Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Phú Ninh.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên trao bằng khen của Bộ Công an cho 3 cá nhân ở xã Ân Nghĩa (H.Hoài An, Bình Định) ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngày 12.10, một người dân đang bắt cá trên sông Kim Sơn, đoạn qua thôn Hương Quang (xã Ân Nghĩa), phát hiện 1 tử thi nên đã báo tin đến lực lượng công an. Lúc này, các thành viên trong tổ bảo vệ ANTT ở xã Ân Nghĩa cũng được điều động.

Ông Trần Đình Ninh nhận định và báo cáo vụ việc có thể liên quan đến trường hợp bà H.T.H (55 tuổi, ở thôn Phú Ninh) mà gia đình không liên lạc được trước đó.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an H.Hoài Ân chỉ đạo các tổ công tác triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ. Nhờ sự thông thuộc, am hiểu địa bàn, các thành viên tổ bảo vệ ANTT đã hỗ trợ, phối hợp Công an xã Ân Nghĩa phong tỏa các lối ra vào khu vực và thiết lập các điểm chốt chặn.

Nhờ đó, ngay khi phát hiện nghi phạm đang trốn trong nhà hoang cách hiện trường khoảng 2 km, tổ công tác đã mưu trí, dũng cảm xông vào khống chế và bắt giữ được Nguyễn Minh Đức (56 tuổi, là chồng đã ly hôn nhưng sống cùng nhà với nạn nhân H.) mà không xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.

Tại cơ quan điều tra, ông Đức đã thừa nhận hành vi giết chết bà H. vì mâu thuẫn tình cảm, sau đó đã ném xác nạn nhân xuống sông Kim Sơn hòng phi tang.