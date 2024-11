Bắt khẩn cấp nghi phạm hành hạ con nuôi vì làm mất vé số

Ngày 27.11, tin từ Công an TP.Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Nghi phạm Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan công an ẢNH: BÁCH HỶ

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Phượng chung sống như vợ chồng với ông T. (52 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc). Ông T. có 2 cháu ngoại là P.D.G.H (12 tuổi) và N.G.B (7 tuổi).

Sau đó, bà Phượng và ông T. chia tay nhau. Bà Phượng dẫn P.D.G.H và N.G.B đến tạm trú ở P.Bình San, TP.Hà Tiên sinh sống và bán vé số từ đầu tháng 11.2024. Các bé gọi bà Phượng là mẹ nuôi. Hằng tháng, ông T. vẫn gửi tiền chu cấp cho 2 bé.

Bước đầu bà Phượng khai với công an, do bé H. thường xuyên làm mất vé số khi đi bán nên bà đánh đập. Gần đây nhất là ngày 21.11, bà đã tạt nước sôi vào vai và tay phải của H. gây bỏng nặng vùng da.

Thương tích trên người bé P.D.G.H, nghi do bị mẹ nuôi tạt nước sôi ẢNH: BÁCH HỶ

Đại diện Công an TP.Hà Tiên cho biết, trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé gái ở P.Bình San bị mẹ nuôi tạt nước sôi lên người vì làm mất vé số. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an TP.Hà Tiên chỉ đạo Công an P.Bình San vào cuộc xác minh làm rõ và xác định bà Phượng là nghi phạm.

Hiện, cơ quan chức năng TP.Hà Tiên đã đưa 2 bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang chăm sóc. Đồng thời, chờ vết thương của H. nhẹ bớt rồi đưa đi giám định tỷ lệ thương tật. Riêng bé trai tên B., địa phương sẽ tạo điều kiện cho đi học trở lại.

Vụ việc bé gái nghi bị mẹ nuôi hành hạ đang được Công an TP.Hà Tiên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.