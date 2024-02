Bình Định: Cho vay 25 triệu, ép ký giấy nợ hơn 500 triệu

Ngày 24.2, nguồn tin của PVThanh Niên cho biết, Công an H.Vĩnh Thạnh (Bình Định) và Viện KSND H.Vĩnh Thạnh đã họp thống nhất, chuyển hồ sơ vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản cho Công an tỉnh Bình Định điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an H.Vĩnh Thanh, bị can chính trong vụ án trên là Đỗ Thị Phương (50 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo, H.Vĩnh Thạnh). Trước đó, ngày 29.5.2023, bà Đ.T.Đ. (40 tuổi, ở xã Vĩnh Hiệp, H.Vĩnh Thạnh) đến nhà bị can Phương mượn 10 triệu đồng. Ngày 18.6.2023, bà Đ. tiếp tục mượn lần 2 với số tiền 15 triệu đồng.

Kể từ khi mượn tiền bị can Phương, gia đình bà Đ. liên tục bị làm phiền. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 8.2023, bị can Phương liên tục hăm dọa, khủng bố tinh thần và ép bà Đ. ký giấy nợ từ 10 triệu đồng thành 101 triệu đồng và từ 15 triệu đồng thành 400 triệu đồng.

Do bà Đ. không có tiền trả, bị can Phương tiếp tục ép bà Đ. bán rẫy để trừ 101 triệu đồng tiền nợ. Ngoài ra, bị can Phương còn ép bà Đ. đi vay tiền của bà Trương Thị Tuyết Hồng (58 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo, là bạn bị can Phương) 60 triệu đồng để trả nợ.

Ngày 22.9.2023, bà Phương tiếp tục đến nhà bà Đ. đòi nợ và giật một điện thoại di động mang về. Ngày 11.10.2023, bà Phương cùng bà Hồng tiếp tục cưỡng đoạt một xe máy của bà Đ. trị giá 6,6 triệu đồng để trừ nợ.

Cuối năm 2023, Công H.Vĩnh Thạnh đã khởi tố bị can Đỗ Thị Phương về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, khởi tố bị can Trương Thị Tuyết Hồng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp tục điều tra, Công an H.Vĩnh Thạnh xác định, ngoài bà Đinh Thị Đ., bị can Đỗ Thị Phương còn cho ông B.V.K. (ở H.Vĩnh Thạnh) vay 15 triệu đồng vào tháng 9.2023. Sau đó, bị can Phương dọa sẽ bôi nhọ danh dự và ép ông K. viết giấy nợ 200 triệu đồng.