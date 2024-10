Bình Định có hàng chục cây cầu yếu và hẹp, gây nguy hiểm

Ngày 17.10, Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết trên toàn tỉnh hiện còn 27 cây cầu yếu, khổ hẹp. Những cây cầu này cần được thay thế để đảm bảo an toàn giao thông và đồng bộ hóa tải trọng khai thác.

Hiện tỉnh Bình Định có nhiều cây cầu xuống cấp ẢNH: CTV

Hầu hết 27 cây cầu yếu, nhỏ hẹp nói trên được xây dựng từ 20 - 40 năm trước. Cá biệt, có cầu đã sử dụng trên 43 năm, hiện xuống cấp trầm trọng. Nhiều cây cầu trở thành đoạn đường nguy hiểm, do quá nhỏ so với con đường, tạo nút thắt cổ chai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những cây cầu xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa ẢNH: CTV

Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, cho biết ngoài 27 cây cầu nói trên, Bình Định còn có cầu Kiên Mỹ trên QL19B, bắc qua sông Kôn tại TT.Phú Phong (H.Tây Sơn, Bình Định), sử dụng từ năm 1997 đến nay cũng đang xuống cấp. Hiện cầu này bị xói lở khá nghiêm trọng tại 11 trụ cầu, các trụ cầu bị xói lở từ 0,5 m đến 2,1 m. Một số thanh sắt bị lòi ra, rỉ sét.

Cầu Kiên Mỹ bị xói lở nhiều trụ cầu ẢNH: CTV

Theo ông Lê Anh Tuấn, Sở GTVT tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường khẩn trương nạo vét, khơi thông cống rãnh, thanh thải dòng chảy, phát quang bụi rậm, trám rãnh thoát nước và hệ thống cống ngang trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ sắp tới.

Sở GTVT sẽ đề nghị tỉnh Bình Định xem xét cho phép sửa chữa, gia cố các trụ, dầm cầu với kết cấu bền vững hơn bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hằng năm cấp cho sở.

Đối các cây cầu yếu, khổ hẹp cần phải được thay thế, Sở GTVT sẽ đề nghị tỉnh Bình Định cho chủ trương để lập dự án xây dựng thay thế nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đồng bộ hóa tải trọng khai thác trên các tuyến đường.