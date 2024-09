Phú Thọ: Trụ cầu Trung Hà, Tứ Mỹ có dấu hiệu xói lở

Theo Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ trên địa bàn gặp nhiều thiệt hại, nhất là tại địa bàn H.Tam Nông (Phú Thọ).

Lực lượng chức năng chăng dây cấm các phương tiện qua cầu Phong Châu ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khoảng 10 giờ sáng 9.9, cầu Phong Châu tại Km18+200 QL32C bị gãy trụ T7 và sập 2 nhịp từ trụ T6 đến trụ T8 làm giao thông bị gián đoạn.

Cầu Tứ Mỹ tại Km26+500 QL32C đang sửa chữa, có dấu hiệu xói lở trụ cầu. Cầu Trung Hà tại Km64+639 QL32 cũng bị hư hỏng, xói lở trụ cầu đang trong quá trình sửa chữa.

Đau lòng vụ sập cầu Phong Châu: Thất thần chờ tin người thân

Hiện mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh. Do đó, để đảm an toàn giao thông trên địa bàn, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ yêu cầu cấm các phương tiện qua 3 cây cầu kể trên.

Cụ thể, cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Tứ Mỹ tại Km26+500, cầu Trung Hà tại Km64+639 và cầu Phong Châu tại Km18+200.

Đối với các xe qua địa bàn H.Tam Nông đi H.Lâm Thao, TP.Việt Trì và ngược lại đi theo các phương án sau: hướng 1, từ Tam Nông theo hướng QL32 - đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) - QL2D - đi H.Lâm Thao, TP.Việt Trì và ngược lại.

Hướng 2, từ Tam Nông theo hướng QL32 - đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) - vào nút giao IC9 cao tốc Nội Bài Lào Cai (TX.Phú Thọ) đến TP.Việt Trì và ngược lại.

Với các xe qua H.Tam Nông đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại di chuyển theo phương án sau:

Hướng 1, theo đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) - vào nút giao IC9 cao tốc Nội Bài Lào Cai (TX.Phú Thọ) - đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.

Hướng 2, từ H.Tam Nông đi theo hướng QL32 - đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) - đi theo QL2D đi TP.Việt Trì, từ Việt Trì đi theo QL2 đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc qua cầu Văn Lang - H.Ba Vì (Hà Nội) - QL32 đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại.

Đối với các xe từ H.Tam Nông, H.Thanh Thủy, H.Thanh Sơn, H.Tân Sơn đi Hà Nội và ngược lại đi theo phương án sau:

Hướng thứ nhất, đi đến Km69+00 QL32 (xã Dân Quyền, H.Tam Nông) - rẽ phải vào ĐT317G - tiếp tục đi đến Km17+400 ĐT.317G (xã Đồng Trung, H.Thanh Thủy) - rẽ trái vào ĐT.317E - qua cầu Đồng Quang đến H.Ba Vì (Hà Nội) và ngược lại.

Hướng thứ 2, các xe đi từ Hà Nội về Phú Thọ và ngược lại có thể đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc QL2.

Đối với các phương tiện đi từ Hà Nội đến các H.Cẩm Khê, Hạ Hòa và tỉnh Yên Bái theo phương án sau:

Hướng thứ nhất, các phương tiện từ H.Tam Nông đi vào ĐT.315 - ĐT.31SD (đường Liên Vùng) - qua ĐT.313C - đi theo QL32C đi H.Cẩm Khê, H.Hạ Hòa, tỉnh Yên Bái và ngược lại.

Hướng thứ 2: Theo hướng QL32 - đường Hồ Chí Minh (qua cầu NgọcTháp) - đi theo hướng QL2D - qua cầu Hạ Hòa - tiếp tục theo hướng QL32C đi H.Hạ Hòa, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hướng thứ 3: Theo QL32 - theo đường Hồ Chí Minh (qua cầu Ngọc Tháp) đến TP.Việt Trì, H.Phù Ninh, TX.Phú Thọ lên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua nút giao IC7, IC8, IC9 đến nút giao IC10, IC12 đi H.Cẩm Khê, H.Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ và TP.Yên Bái (Yên Bái).

Theo Sở GTVT tỉnh Phú Thọ, thời gian phân luồng bắt đầu từ 16 giờ 30 ngày 9.9 đến khi khắc phục, sửa chữa xong hư hỏng của các cầu.

Cầu Phong Châu thường xuyên được duy tu?

Chiều 9.9, báo cáo Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa, lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn tác động làm cầu bị đổ trụ T7 và sập 2 nhịp chính T6 và T7 (2 nhịp dàn thép) gác trên trụ T7.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ cho hay Sở GTVT Phú Thọ đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng cầu Phong Châu thường xuyên từ năm 2024 - 2027.

Hàng năm cầu và tuyến QL32C đều được lập kế hoạch bảo trì, giao vốn thực hiện bảo trì và được Sở GTVT Phú Thọ (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo kế hoạch giao.

Theo đó, năm 2010 tiến hành sửa chữa lan can cầu, mặt cầu, khe co giãn. Năm 2013 tiến hành thay dầm nhịp bê tông cốt thép, thay khe co giãn bằng loại khe răng lược; thảm lại mặt cầu.

Năm 2018: xử lý trụ chống va xô; năm 2019 xử lý xói lở trụ T6, T7; năm 2023 sửa chữa sơn kết cấu nhịp dầm thép, khe co giãn.