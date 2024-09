Yên Bái: Cả quả núi đổ sập chôn vùi nhà dân, 2 người mất tích

Theo thông tin ban đầu khoảng 13 giờ 30 chiều nay 9.9, trên địa bàn xã Tân Phượng (H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.



Núi lở, đất đá đổ sập xuống một ngôi nhà tại thôn Khe Bín ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo một lãnh đạo UBND xã Tân Phượng, vụ sạt lở đất khiến 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 2 người mất tích, cả thôn Khe Bín bị cô lập.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, trên địa bàn xã có mưa to. Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương ghi nhận một số vụ lũ quét và sạt lở đất khác gây chia cắt giao thông, mất sóng điện thoại, nhiều nơi bị cô lập.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh từ đêm 8 - 9.9 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.9 - 10 giờ ngày 9.9 từ 50 - 150 mm, một số nơi cao hơn 200 mm như Tân Phượng 362 mm, An Lạc 291 mm, An Phú 271,2 mm, Minh Tiến 247,6 mm, Minh Chuẩn 257,8 mm, Lâm Thượng 242 mm...

Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Tân Phượng ẢNH: Đ.H

Đặc biệt, từ 18 giờ 30 tối qua 8.9, nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình khiến 3.500 hộ dân ở TP.Yên Bái bị ảnh hưởng, phải di dời.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 11giờ trưa nay, toàn tỉnh có 3 người chết do sạt lở đất. Cụ thể, tại H.Văn Chấn có 1 người chết là cháu Sùng Thị Trang, 10 tuổi, thôn suối Lót, xã Suối Giàng bị nhà gỗ 3 gian sập, đè trúng người. H.Lục Yên có 2 người chết là ông Nguyễn Văn Kim, 69 tuổi, trú tại thôn 10, xã Động Quan và cháu Năng Văn An, 7 tuổi trú tại thôn Nà Nọi, xã Liễu Đô; 4 người bị thương, gồm 2 người ở xã Động Quan, 2 người ở xã Liễu Đô.





Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Tân Phượng

Toàn tỉnh có 5.687 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 166 nhà bị sạt lở, taluy ảnh hưởng; trên 302 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 4.545 nhà ngập nước…



Mưa lũ cũng làm nhiều cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng, hàng loạt tuyến đường, công trình công cộng bị hư hại. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 26 tỉ đồng.