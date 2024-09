Nước lũ cô lập 3.500 ngôi nhà ở TP.Yên Bái

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Yên Bái, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh từ đêm 8 - 9.9 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.9 - 10 giờ ngày 9.9 từ 50 - 150 mm, một số nơi cao hơn 200 mm như Tân Phượng 362 mm, An Lạc 291 mm, An Phú 271,2 mm, Minh Tiến 247,6 mm, Minh Chuẩn 257,8 mm, Lâm Thượng 242 mm...

Hàng nghìn ngôi nhà ở TP.Yên Bái bị ngập ẢNH: NGUYÊN QUANG

Trên sông Hồng tại Yên Bái, lũ vẫn đang tiếp tục lên, mực nước lúc 11 giờ hôm nay là 33,87 m trên BĐ3 1,87 m. Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ tiếp tục lên chậm sau đó đạt đỉnh ở mức 34 m, trên báo động 3, sau đó xuống chậm.

Mưa lũ cũng khiến 3 người chết, 4 người bị thương; 5.687 nhà bị ngập, hư hỏng. Trong đó, 12 nhà sập đổ hoàn toàn, 166 nhà bị sạt lở; 659 nhà phải di dời khẩn cấp, 4.545 nhà bị ngập (TP.Yên Bái 3.500 nhà, H.Trấn Yên 721 nhà, H.Văn Yên 5 nhà, H.Nghĩa Lộ 2 nhà, H.Trạm Tấu 9 nhà, H.Lục Yên 308 nhà).

Đặc biệt, từ 18 giờ 30 tối qua, nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình khiến 3.500 hộ dân ở TP.Yên Bái bị ảnh hưởng, phải di dời.

Mưa lũ cũng làm nhiều cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng, hàng loạt tuyến đường, công trình công cộng bị hư hại. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 26 tỉ đồng.

Tỉnh Yên Bái đã huy động trên 609 người để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các tuyến đường tại TP.Yên Bái mênh mông nước ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nước sông Hồng dâng cao đã gây ngập úng, chia cắt nhiều khu dân cư ẢNH: NGUYÊN QUANG





Người dân đi thuyền vào nhà ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nước lũ sông Hồng lên cao ẢNH: NGUYÊN QUANG

Nhiều đoạn đường ngập sâu nửa người ẢNH: NGUYÊN QUANG

Các khu phố bị cô lập ẢNH: NGUYÊN QUANG

Cảnh sát lập chốt hướng dẫn người dân di chuyển ẢNH: NGUYÊN QUANG