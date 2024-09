Nước sông Hồng tràn đê, Công an Yên Bái trắng đêm di dời hàng trăm người dân tránh lũ

Sáng 9.9, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, nước sông Hồng đã trên báo động 3, tràn đê gây ngập diện rộng trên địa bàn TP.Yên Bái và vẫn tiếp tục dâng cao trong khi mưa không ngớt. Toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo (P.Hồng Hà, TP.Yên Bái) đã bị cô lập vì ngập sâu từ 1 - 2 m, người và phương tiện không thể di chuyển.

Nước dâng cao khiến cho nhiều hộ dân bị cô lập ẢNH: ĐỖ HUY

Theo Công an tỉnh Yên Bái, tuyến đường Thanh Niên có gần 700 hộ dân bị ngập, nước tràn vào nhà gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt. Cơ quan điện lực đã phải cắt toàn bộ điện lưới trên tuyến đường này và một số tuyến nhánh để đảm bảo an toàn vì phần lớn nhà dân đã bị nước ngập từ 0,5 - 1m.

Từ đêm 8.9, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gồm cả công an, quân đội và dân quân tự vệ đã túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân chuyển tài sản đến nơi cao và di dời người già, trẻ nhỏ, người tàn tật, ốm đau… đến nơi an toàn.

Công an tỉnh Yên Bái đã dùng xuồng máy mang theo phao vào sâu các ngõ, hẻm để hỗ trợ di chuyển ra bên ngoài.

Công an tỉnh Yên Bái dùng xuồng máy tìm kiếm và đưa người dân đến nơi an toàn ẢNH: ĐỖ HUY

Kinh hoàng nước lũ ngập tới nóc nhà dân ở Yên Bái sau bão Yagi

Công an tỉnh Yên Bái cho hay, tại các vùng bị chia cắt, lực lượng công an đều bố trí cán bộ làm nhiệm vụ 24/24 để cảnh giới, không cho người dân đi qua nhằm đảm bảo an toàn.

Tại các điểm bị ngập, lực lượng công an cùng nhân dân đã có một "đêm trắng" chạy đua với nước lũ nhằm giảm thiệt thiệt hại về tính mạng, tài sản cho nhân dân ở mức thấp nhất.

Người già được đưa ra khỏi vùng ngập lụt ẢNH: ĐÕ TOÀN

Trong đêm 8 và sáng 9.9, hàng chục đơn vị thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp các đơn vị, lực lượng lượng chức năng khác di dời hàng trăm người dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Nhiều người già yếu, neo đơn được lực lượng công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa đến trụ sở UBND phường để chăm sóc, hỗ trợ nhu yếu phẩm và y tế khi cần thiết.

Người dân được tránh lũ ở trụ sở công và hỗ trợ nhu yếu phẩm ẢNH: ĐỖ HUY

Theo Công an tỉnh Yên Bái, dự báo trong đêm nay, khả năng nước sông Thao sẽ lên thêm ít nhất 1 m, ở mức 34 m, là mức cực kỳ nguy hiểm, sau đó dao động ở mức cao.

Nguy cơ toàn bộ các hộ dọc đường Thanh Niên, các đường nhánh, khu vực các tổ dân phố Hồng Yên, Hồng Nam ngày mai sẽ ngập sâu trong nước.

Các chiến sĩ công an tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục hỗ trợ người dân ẢNH: ĐỖ HUY

Công an tỉnh Yên Bái đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát, nắm các hộ có người già, trẻ nhỏ, người đau ốm cần di chuyển để di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hiện chế độ trực 24/24 theo dõi thời tiết, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước.