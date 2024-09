Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), nhiều khu vực tại miền Bắc đã có mưa lớn với lượng mưa có nơi trên 250 mm như: Vạn Mai (tỉnh Hòa Bình) 333 mm, Tô Múa (tỉnh Sơn La) 326 mm, Tà Si Láng (tỉnh Yên Bái) 283 mm, Xuân Sơn (tỉnh Phú Thọ) 279 mm…

Kinh hoàng nước lũ ngập tới nóc nhà dân ở Yên Bái sau bão Yagi

Đáng chú ý, mưa lớn đã gây tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái).

Tại huyện Trạm Tấu, mưa lũ đã làm 9 căn nhà bị sạt taluy ở các xã Túc Đán, Pá Hu và Tà Xi Láng. Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương khối lượng đất đá ước tính 2.000 mét khối.

CẢNH BÁO: Mưa cực lớn ở miền Bắc sau bão số 3 (Yagi)

Đáng chú ý, tại xã Bản Mù có 9 ngôi nhà bị ngập tới nóc do nước lũ. Ông Giàng A Trang, Chủ tịch UBND xã Bản Mù, chia sẻ, sau khi nhận được thông tin mưa lớn do hoàn lưu bão Yagi gây ra, chính quyền đã đến những khu vực có các hộ dân sinh sống ở gần sông, suối... để tuyên truyền cảnh báo nếu gặp mưa to nhiều giờ thì tuyệt đối không được ở trong nhà.

Theo ông Trang, 3 giờ ngày 7.9, xã Bản Mù bắt đầu có mưa lớn, đến nửa đêm thì nước lũ trên thượng nguồn đổ xuống gây ngập cho 9 ngôi nhà tại Mảnh Tào. Thời điểm đó, trong 9 ngôi nhà vẫn còn 7 hộ dân, tất cả đã bỏ lại tài sản, di tản đến nơi an toàn.

Ông Giàng A Trang cho biết trưa 8.9, tại Mảnh Tào vẫn còn mưa to, nước lũ đã dâng cao 2 mét tới nóc những ngôi nhà này, tất cả tài sản của người dân đều chìm trong nước.

Cảm động tình người trong bão số 3 (Yagi)

Tại tỉnh Lạng Sơn, nhiều nơi có mưa rất to, gây ngập lụt tại các khu vực như: thành phố Lạng Sơn, huyện Bình Gia, huyện Bắc Sơn, huyện Chi Lăng... Tính riêng huyện Chi Lăng có đến 2.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà dân bị sập, 191 ngôi nhà bị tốc mái, 33 hộ gia đình phải di dời....

Theo hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain, nhiều khu vực tại tỉnh Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa rất lớn, gồm: huyện Bình Gia 214 mm, huyện Văn Quan 206 mm, huyện Chi Lăng 198 mm, huyện Hữu Lũng 152 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của bão Yagi, tại Yên Bái dã có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100 - 250 mm, đặc biệt có nơi trên 400 mm như huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn.

Mưa lớn khiến nước lũ lên nhanh, lúc 14 giờ, mực nước ở sông Ngòi Thia, Ngòi Hút dao động trên mức báo động 2; sông Thao trên báo động 1 là 0,66 mét.

Các ngôi nhà ở xã Bản Mù bị ngập tới mái ẢNH: YÊN BÁI

Trong những giờ tiếp theo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm 8 - 11.9 ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có những điểm trên 400 mm.

Mực nước sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; sông Thao tại Yên Bái trên báo động 2, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại Yên Bái cấp 2 (cấp cao hơn bình thường). Độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hoà, lũ quét, sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao trong ít nhất 1 ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ nay đến ngày 9.9, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh, thành gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa.