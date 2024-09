Bộ đội Sư đoàn 3 đưa dân khỏi nơi nguy hiểm do bão số 3 gây ra

Thị trấn Đồng Mỏ có diện tích 35,64 m2, dân số gần 14.500 người. Cơn bão số 3 không trực tiếp đổ bộ vào khu vực tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày từ ngày 7.9, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất hiện gió to, mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực, nhiều ngôi nhà của người dân bị tốc mái làm thiệt hại tài sản của người dân.

Cõng người già khỏi nơi nguy hiểm TRẦN NHƯ KHÁNH





Bộ đội Sư đoàn 3 cùng lực lượng Công an Lạng Sơn cứu hộ cứu nạn người dân TRẦN NHƯ KHÁNH

Ngay từ sáng sớm 8.9, Sư đoàn 3 đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ cùng vật chất, phương tiện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, công an, dân quân tự vệ và các cơ quan chức năng thị trấn Đồng Mỏ, vận động người dân sơ tán đến nơi an toàn, giúp đỡ người dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Sư đoàn 3 sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra TRẦN NHƯ KHÁNH

Tối qua 7.9, gần 50 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3 đã cùng lực lượng chức năng và dân quân tự vệ tham gia khắc phục xử lý cây đổ, tường rào tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hữu Lũng và trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Đồng Tân.

Một số hình ảnh từ hiện trường, chúng tôi ghi lại:

Giúp người dân vượt qua vùng nước ngập TRẦN NHƯ KHÁNH

Trẻ em và người già là những đối tượng được ưu tiên cứu giúp đầu tiên TRẦN NHƯ KHÁNH

Bộ đội Sư đoàn 3 tập trung giúp dân tại thị trấn Đồng Mỏ TRẦN NHƯ KHÁNH

Đưa người dân đến nơi an toàn TRẦN NHƯ KHÁNH