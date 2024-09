Cao Bằng: Sạt lở đất, 1 người tử vong, 20 người mất tích

Khoảng 4 giờ sáng 9.9, sạt lở đất xảy ra tại xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông (H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Hậu quả khiến cháu T.C.C (sinh năm 2020) bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. 3 người khác bị thương gồm: cháu V.T.L (năm sinh 2017), 2 người chưa xác định danh tính.

Đặc biệt, vụ sạt lở còn khiến 20 người mất tích (chưa xác định danh tính), trong đó 11 người trú tại xóm Lũng Súng, xã Yên lạc; 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành.

Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường phần lớn đã bị sạt lở, ách tắc nên các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn.

Nhiều vị trí trên địa bàn H.Nguyên Bình xảy ra sạt lở ẢNH: MXH

Tại TP.Cao Bằng, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ tháng 5 - 8.2024, tình trạng sạt lở đất taluy dương, taluy âm, mặt đường bị sụt lún, hư hỏng đã xảy ra tại một số điểm trên các tuyến giao thông do UBND thành phố quản lý.

Các điểm sạt lở nêu trên với khối lượng lớn và có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, cần giải pháp xử lý triệt để đảm bảo an toàn giao thông và ổn định lâu dài.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai năm 2024 trên các tuyến đường do UBND TP.Cao Bằng quản lý.

Nhiều căn nhà tại TP.Cao Bằng ngập sâu trong nước Ảnh: MXH

Trong diễn biến khác, Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng yêu cầu cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học để ứng phó khẩn cấp cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Thời gian nghỉ học là 2 ngày (từ 9 - 10.9). Các cơ sở giáo dục khẩn trương thông báo cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh biết và thực hiện.

Sau ngày 10.9, các cơ sở giáo dục tùy theo điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động dạy và học của nhà trường, báo cáo UBND các huyện, thành phố và Sở GD-ĐT.

Các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú cần tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường hợp khu nội trú, bán trú có nguy cơ mất an toàn khi thiên tai xảy ra, nhà trường chủ động thông báo tới cha, mẹ học sinh đến đón con, em về nhà đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trường hợp học sinh không có người nhà đến đón hoặc việc di chuyển có nguy cơ mất an toàn, nhà trường báo cáo chính quyền địa phương, tổ chức di chuyển học sinh đến khu vực an toàn; chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống, đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.