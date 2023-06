Bình Định: Đề nghị truy tố bị can 26 tuổi hiếp dâm người phụ nữ 52 tuổi

Ngày 6.6, Công an H.Tuy Phước cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển các cơ quan chức năng cùng cấp đề nghị truy tố vụ án hình sự hiếp dâm, cướp tài sản do bị can Nguyễn Tấn Lân (26 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Tuy Phước, Bình Định) thực hiện.

Bị can Nguyễn Tấn Lân CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an H.Tuy Phước, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26.6.2022, sau khi nhậu xong, Lân nảy sinh ý định tìm phụ nữ đi đường để hiếp dâm và cướp tài sản. Tiếp đó, Lân đi dạo bằng xe máy và dừng lại tại ngã ba QL19 giao với đường liên thôn ở thôn Quảng Vân (xã Phước Thuận) chờ cơ hội.

Sau khi phát hiện bà P.T.H. (52 tuổi, ở H.Tuy Phước) điều khiển xe máy đi một mình trên QL19 về hướng xã Phước Nghĩa (H.Tuy Phước) nên đuổi theo. Đến đoạn QL19 qua thôn Phổ Trạch (xã Phước Thuận), Lân tăng tốc áp sát, dùng chân đạp vào đuôi xe để bà H. dừng xe lại.

Tiếp đó, Lân xuống xe, dùng tay kẹp cổ bà H., khống chế đe dọa, ép nạn nhân cho mình quan hệ tình dục. Tuy nhiên, bà H. không đồng ý và chống cự, van xin.

Trong lúc giằng co, Lân giật kiềng vàng và nhẫn vàng của bà H., rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm. Tổng giá trị tài sản tại thời điểm bị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng. Hành vi của Lân đã phạm vào tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, Lân đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng tái phạm, vừa ra tù ngày 15.5.2022, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội.