Bình Định: Đề nghị truy tố bị can lừa bán người qua Campuchia

Theo Công an tỉnh Bình Định, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an đã khởi tố 5 vụ án - 1 bị can về tội mua bán người, có 6 nạn nhân (2 nạn nhân dưới 16 tuổi) bị bán ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 1 vụ án - 1 bị can; Viện KSND tỉnh Bình Định đã truy tố 1 vụ án - 1 bị can về tội mua bán người.

Thủ đoạn tội phạm chủ yếu là dụ dỗ nạn nhân đi làm "việc nhẹ, lương cao", sau đó lừa qua Campuchia cưỡng bức lao động, bán nạn nhân làm việc trong các sòng bài hoặc bóc lột tình dục, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn.