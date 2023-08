Bình Phước: Ngăn chặn hoạt động mua bán người, lừa gạt người qua Campuchia đòi tiền chuộc

Theo Công an tỉnh Bình Phước, từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận, xử lý 6 tin báo tố giác tội phạm liên quan mua bán người trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 4 vụ, 21 bị can đã bị khởi tố để điều tra.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã phát hiện, ghi nhận nhiều vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm mua bán người. Trong đó có 23 trường hợp có dấu hiệu bị lừa gạt, dụ dỗ qua Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao". Hiện đã xác minh, giải cứu được 7 nạn nhân.