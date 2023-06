Phong tỏa 2,9 tỉ đồng của đôi vợ chồng làm giả CMND, lừa đảo qua mạng

Ngày 12.6, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, ngụ tổ 11, ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, An Giang, tạm trú tại xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, ngày 14.5, Công an H.Hòa Vang nhận được tin báo từ chị N.T.N (ngụ thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) về việc bị lừa đảo qua mạng với hình thức làm thêm tại nhà.

Công việc của chị N. là thanh toán hộ các đơn mua hàng để nhận hoa hồng. Trong ngày 14.5, chị N. đã chuyển hơn 293 triệu đồng.

Chị N. khai nhận ban đầu nhận tiền hoa hồng rất đều, sau đó số tiền thanh toán hộ các đơn hàng lớn dần, đến khi bị cắt hoa hồng thì chị được giải thích do chị nhập lệnh thanh toán sai nên bị khóa tài khoản.

Giàu bị tạm giữ hình sự NGUYỄN TÚ

Nhóm lừa đảo yêu cầu chị N. nộp thêm tiền để "mở phong tỏa" tài khoản, nên chị nghi ngờ, trình báo công an.

Công an H.Hòa Vang đã truy xét, triệu tập Lương Thị Ngọc Giàu và khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ 6 CMND giả có dán hình ảnh của Giàu. Đồng thời, phong tỏa số tiền 2,9 tỉ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và chồng đang sử dụng.

Theo khai nhận, vào tháng 2, Giàu và chồng là Hồ Đức Thanh (36 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, H.Long Xuyên, An Giang) bắt đầu làm giả CMND, dùng để mở tài khoản ngân hàng và bán cho người khác với giá 5 triệu đồng/tài khoản.

Trong số các tài khoản này, có 1 tài khoản mà đồng bọn trong nhóm lừa đảo của Giàu sử dụng để nhận tiền chuyển khoản, lừa đảo chị N.

Công an H.Hòa Vang đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự Lương Thị Ngọc Giàu và tiếp tục truy xét các đồng bọn khác.