Bình Định: Điều tra vụ xe khách tông chết người rồi di chuyển khỏi hiện trường

Ngày 26.10, Công an TX.Hoài Nhơn cho biết đang lấy lời khai đối với tài xế L.X.D (53 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn chết người trên QL1A, đoạn qua P.Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn) vào sáng 24.10.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn chết người trên QL1A đoạn qua P.Bồng Sơn vào sáng 24.10 NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khoảng 5 giờ ngày 24.10, người dân phát hiện thi thể người đàn ông, nghi bị xe cán trên QL1A, đoạn qua P.Bồng Sơn và báo với lực lượng công an địa phương.

Công an TX.Hoài Nhơn và Công an P.Bồng Sơn lập tức đến hiện trường để kiểm tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông P.T.H (49 tuổi, ở P.Bồng Sơn). Kiểm tra camera an ninh và các manh mối liên quan, lực lượng công an xác định ông H. bị xe khách BS 51B - 220.66 tông trúng khi đang ngồi bên lề đường.

Sau nhiều giờ truy xét, lực lượng công an đã tạm giữ xe khách BS 51B - 220.66 cùng tài xế điều khiển xe này là L.X.D khi đang ở Quảng Ngãi.

Làm việc với công an, ông D. khai, ông điều khiển xe khách lưu thông trên QL1A theo hướng nam - bắc, đến khu vực nói trên có phát hiện xảy ra va chạm. Sau khi di chuyển một đoạn, tài xế này quay lại nhìn không thấy ai nên tưởng tông trúng vật nuôi của người dân và điều khiển xe khỏi hiện trường.