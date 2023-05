Bình Định: Khởi tố 22 thanh, thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng

Ngày 7.5, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết sau hơn 3 tháng tập trung điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố cùng lúc 22 bị can trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 1.2.2023.



Hầu hết các bị can đều ở TP.Quy Nhơn, trong đó 11 bị can bị bắt tạm giam và 11 bị can được cho tại ngoại.

Nhóm thanh, thiếu niên bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 1.2 do hai băng nhóm hẹn nhau "quyết chiến" gây ra. Một nhóm do Nguyễn Tấn Nghĩa (18 tuổi, còn gọi là cu Đù, ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) cầm đầu, và một nhóm do Lưu Đức Huy (17 tuổi, còn gọi Tý Già, ở P.Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) cầm đầu.

Do đã hẹn nhau và thách thức trên mạng xã hội Facebook trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1.2, nhóm Nguyễn Tấn Nghĩa tập trung ở Đèo Son (P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn) rồi xuất phát ra đường Tây Sơn, hướng về phía công viên Long Vân (TP.Quy Nhơn) để tìm đánh nhóm Lưu Đức Huy.

Còn nhóm Huy cầm theo hung khí, tập trung ở hẻm 124 Lạc Long Quân (P.Trần Quang Diệu) đợi nhóm Nghĩa đến.

Trước khi đi đánh nhau, Nghĩa huy động hơn 30 người từ 16 đến 18 tuổi. Còn Huy huy động 25 người. Hai bên chuẩn bị nhiều hung khí như: rựa, mác, bom xăng, chai bia...

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1.2, Huy gọi điện hẹn Nghĩa gặp nhau tại ngã ba Phú Tài (P.Trần Quang Diệu). Tại đây, hai nhóm đã xông vào hỗn chiến, khiến giao thông bị đình trệ.

Nhóm Huy bị nhóm Nghĩa đuổi đánh bỏ chạy tán loạn. Cho đến khi lực lượng công an có mặt hai nhóm mới giải tán.

Theo thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an TP.Quy Nhơn, hai nhóm có nhiều bị can còn nhỏ tuổi, hầu hết 16, 17 tuổi nhưng đã nhiều lần tụ tập, chuẩn bị hung khí đánh nhau.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng tập trung làm việc và xác minh gần 60 người để củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án và sẽ xử lý nghiêm. Hầu hết các bị can đều nghỉ học sớm, ăn chơi, nghe có đánh nhau liền chuẩn bị bom xăng, hung khí, tụ tập để đánh dù không có mâu thuẫn gì", thượng tá Siêu cho biết thêm.