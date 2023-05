Bình Định: Khởi tố cặp tình nhân mua bán ma túy

Trước đó, tối 28.4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Quy Nhơn phối hợp Công an P.Ngô Mây (TP.Quy Nhơn) tuần tra phát hiện Nguyễn Quốc Hoàng (38 tuổi, ở P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn) đang điều khiển xe máy BS 77G1 - 740.07 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Nguyễn Quốc Hoàng bị công an bắt giữ TRỊ BÌNH

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Hoàng có một gói ni lông chứa ma túy. Hoàng khai nhận số ma túy này đem đi giao cho người nghiện đã đặt mua.

Số ma túy trên do Hoàng lấy từ bạn gái của mình là Trương Thị Công Thảo (33 tuổi, ở xã Phước Sơn, H.Tuy Phước). Cơ quan công an đã tiếp tục khám xét, thu giữ từ chỗ ở của Thảo thêm 1 gói ma túy nữa.

Công an lấy lời khai đối với Trương Thị Công Thảo TRỊ BÌNH

Thảo đang bị Công an H.Tuy Phước (Bình Định) điều tra, làm rõ do có liên quan đến một vụ ma túy khác nhưng do có con nhỏ nên được cho tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, Thảo tiếp tục cùng tình nhân là Nguyễn Quốc Hoàng mua bán ma túy.