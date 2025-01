Bình Định: Khởi tố nữ giám đốc Công ty Đắc Tài

Ngày 20.1, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Tuyết Vân (45 tuổi, ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định) là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đắc Tài (trụ sở tại H.Tây Sơn, Bình Định) về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Võ Thị Tuyết Vân ẢNH: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Bình Định phê chuẩn. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cũng ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với bị can Võ Thị Tuyết Vân để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Công ty TNHH Đắc Tài đã có hành vi khai thác cát ngoài trữ lượng được cấp phép trong phạm vi mỏ và ngoài phạm vi mỏ ở khu vực sông Kôn, thuộc xã Bình Nghi, H.Tây Sơn với khối lượng hơn 301.246 m3, trị giá hơn 31,6 tỉ đồng.

Mỏ cát ở xã Bình Nghi, H.Tây Sơn (Bình Định) của Công ty TNHH Đắc Tài ẢNH: Đ.H

Theo cơ quan công an, đây là vụ án khai thác cát trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Định.