Gia Lai: Vận chuyển pháo hoa lậu gia tăng dịp cận Tết Nguyên đán

Ngày 14.1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ ông An Văn Đạo (61 tuổi, ở xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh, Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo lậu trái phép. Tối 10.1, trên QL14, đoạn qua xã Nghĩa Hưng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang ông Đạo đang giao cho một người khác 2 bao tải, bên trong có 20 hộp giấy in chữ và hình pháo hoa.

Ông Đạo bị bắt cùng tang vật ẢNH: CACC

Kiểm tra ô tô do Đạo điều khiển, lực lượng công an phát hiện 2 bao tải, 1 thùng carton bên trong có 30 hộp giấy in chữ và hình pháo hoa, tổng khối lượng 84 kg. Bên trong mỗi hộp giấy có 49 viên hình trụ.

Khám xét nơi ở của ông Đạo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 14 hộp giấy có in chữ và hình pháo hoa (bên trong mỗi hộp có 49 viên hình trụ) với tổng khối lượng 25,5 kg và 2 bao ni lông (bên trong chứa các hình cầu) có khối lượng 1 kg.

Ông Đạo khai rằng, các viên hình trụ đựng trong hộp giấy là pháo hoa nổ, các vật hình cầu là pháo bi nổ, do một người không rõ lai lịch thuê ông vận chuyển đi giao cho người khác.

Trước đó, ngày 8.1, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã khởi tố bị can Phạm Thế Duyệt (34 tuổi, ở H.Kim Sơn, Ninh Bình) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một kho hàng ở TP.Pleiku có 7 thùng carton chứa 132 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 204 kg. Cơ quan chức năng xác định ông Duyệt là người vận chuyển trái phép số pháo này. Sau đó, ông Duyệt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Ông Phạm Thế Duyệt bị bắt vì vận chuyển pháo trái phép ẢNH: CACC

Cụ thể, ông Duyệt khai được một người tên Thành thuê vận chuyển số pháo nói trên từ Bình Phước ra Ninh Bình. Thành đã ngụy trang pháo lậu trong các thùng carton ghi "hạt điều" và liên hệ với Duyệt qua mạng xã hội Facebook.

Trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm tháng qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyển pháo lậu, tạm giữ 8 nghi phạm, thu giữ hơn 800 kg pháo nổ.