Bình Định: Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 2 người chết, 16 người bị thương

Ngày 1.1, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thâu (37 tuổi, ở xã Nhơn Phúc, TX.An Nhơn) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 30.12.2021, tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển đầu kéo BS 77C - 154.14, kéo theo rơ-móc chạy trên tỉnh lộ ĐT 636, ĐT 638 theo hướng đông - tây. Khi đến ngã tư thôn An Thái (xã Nhơn Phúc), tài xế gây tai nạn liên hoàn với 11 xe máy và 1 xe đạp đang lưu thông trên đường làm nhiều người bị thương.

Sau đó, tài xế Thâu tiếp tục điều khiển xe đầu kéo chạy theo tỉnh lộ ĐT 638, khi đến xã Nhơn Lộc (TX.An Nhơn) tiếp tục va chạm với 2 xe máy, làm 1 người chết tại chỗ và 3 người bị thương. Trên đường chạy trốn, xe đầu kéo còn chạy qua QL 19 và QL 1A.

Gần 1 giờ sau tai nạn, Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) đã chặn được xe đầu kéo nói trên khi đang di chuyển trên QL 1A và bắt giữ tài xế Thâu.





Theo xác định của cơ quan công an, vụ tai nạn này khiến 2 người tử vong (1 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện) và 16 người khác bị thương. Kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Thâu đều có kết quả âm tính.

Gia đình tài xế Nguyễn Văn Thâu có trình sổ khám chữa bệnh tâm thần, theo dõi tại cộng đồng của người này.

Hiện Công an TX.An Nhơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định trưng cầu giám định pháp y về tâm thần đối với Nguyễn Văn Thâu để xử lý vụ tai nạn theo quy định.