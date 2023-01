Bình Định: Khởi tố tài xế xe khách về hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 19.1, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Tình (46 tuổi, ở H.Tiền Hải, Thái Bình) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Tình là người điều khiển xe khách BS 17B - 022.52 chạy hướng nam - bắc trên QL1 chở quá số người cho phép và không chấp hành hiệu lệnh khi lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định gửi Cục CSGT (Bộ Công an), khoảng 15 giờ ngày 16.1, trên QL1, đoạn qua xã Phước Lộc (H.Tuy Phước), Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) tiến hành dừng xe khách BS 17B - 022.52 do tài xế Tình điều khiển để kiểm tra, kiểm soát về người và phương tiện theo quy định.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành xuất trình giấy tờ theo yêu cầu mà còn lùi xe làm ngã đổ, hư hỏng rào chắn của CSGT, sau đó lao xe thẳng vào các CSGT đứng phía trước đầu xe để bỏ chạy.





Đến 17 giờ cùng ngày (16.1), xe khách nói trên bị lực lượng chức năng bắt tạm dừng tại QL1, đoạn qua xã Mỹ Hiệp (H.Phù Mỹ, Bình Định).

Tuy nhiên, ông Tình tiếp tục không xuất trình giấy tờ, còn kích động, lôi kéo hành khách trên xe chống đối và livestream trên mạng xã hội phản ánh những tình tiết không đúng sự thật về việc kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình và camera trên chiếc xe nêu trên, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xe khách BS 17B - 022.52 chở 43 người lớn, 6 trẻ em, vượt 15 hành khách so với số lượng khách được cho phép vận chuyển.

Sau đó, Công an H.Tuy Phước đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Tình để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.