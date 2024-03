Bình Định: Kiểm tra tài khoản ngân hàng của cựu Giám đốc BQL rừng phòng hộ

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, việc này nằm trong lộ trình điều tra, làm rõ việc ông Bùi Văn Thăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ, nhận 1,2 tỉ đồng do doanh nghiệp hỗ trợ đền bù thêm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (xã Mỹ An, H.Phù Mỹ) nhưng để ngoài sổ sách và tiêu dùng cá nhân.

Rừng phòng hộ ở xã Mỹ An (H.Phù Mỹ) HOÀNG TRỌNG

Trước đó, theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, trong quá trình triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Sau đó, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tiếp tục giao cho ông Bùi Văn Thăng, khi đó đang giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ, số tiền hơn 1,2 tỉ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân có đất rừng bị thu hồi.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Thăng không hỗ trợ lại cho người dân mà dùng số tiền này để ngoài sổ sách của Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Phù Mỹ và dùng để chi tiêu cá nhân, không có chứng từ.

Cuối năm 2023, ông Bùi Văn Thăng bị Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn.