Bình Định: Kịp thời ngăn chặn vụ mang súng đi giải quyết mâu thuẫn

Chiều 5.6, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, đã trao quyết định và thưởng nóng 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) vì có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc ngăn chặn kịp thời hai băng nhóm đánh nhau có sử dụng súng, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

TRỊ BÌNH

Theo kết quả xác minh ban đầu của lực lượng công an, từ tháng 9.2023, giữa Lê Thanh Huy (22 tuổi, ở xã Hoài Phú, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Hữu Tiền (37 tuổi, ở P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình "chăn dắt gái" làm tiếp viên phục vụ cho các quán karaoke ở TX.Hoài Nhơn.

Đêm 28.5, Lê Thanh Huy huy động 6 người, sử dụng 2 súng rulo và súng tự chế bắn đạn hoa cải từ TX.Hoài Nhơn vào TP.Quy Nhơn để đánh nhau với nhóm Nguyễn Hữu Tiền nhằm giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhóm của Huy bị nhóm của Tiền dùng tay, chân đánh vào đầu gây thương tích và tước lấy súng.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Quy Nhơn biết được thông tin nhóm của Huy sử dụng ô tô BS 77A - 198.65 di chuyển từ TX.Hoài Nhơn vào TP.Quy Nhơn để đánh trả nhóm của Tiền vào ngày 29.5, nên đã khẩn trương tập trung lực lượng chia thành nhiều tổ mật phục để bắt giữ nhóm này.

Sáng 29.5, nhóm của Huy đến TP.Quy Nhơn ăn sáng rồi gọi điện cho Tiền hẹn đến gặp để giải quyết mâu thuẫn nhưng Tiền không đến.

Khoảng 10 giờ ngày 29.5, nhóm của Huy đến bãi giữ xe ở tầng hầm Trung tâm thương mại An Phú Thịnh (TP.Quy Nhơn) lấy ô tô BS 77A - 198.65 đi tìm Tiền để đánh thì bị Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Quy Nhơn bắt giữ. Trên ô tô này có 1 khẩu súng kiểu súng bắn đạn hoa cải, 2 viên đạn kiểu đạn súng hoa cải, 6 viên đạn kiểu đạn súng rulo. Số súng đạn này đã bị lực lượng công an thu giữ.

Qua truy xét, lực lượng điều tra đã thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn ổ xoay tại bãi đất trống ở P.Quang Trung (TP.Quy Nhơn).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Quy Nhơn đã chuyển hồ sơ và tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Riêng Lê Thanh Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.