Cháy rừng trên đỉnh núi ở Bình Định đã được dập tắt

Trưa 4.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đám cháy rừng xảy ra trên đỉnh núi ở thôn An Sơn 2, xã Phước An, H.Tuy Phước (Bình Định) đã được dập tắt.

"Chúng tôi triển khai nhiều phương án để dập tắt đám cháy, vì địa hình đồi núi nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Khi đám cháy xảy ra, chúng tôi đã triển khai 2 phương án dập tắt trực tiếp và gián tiếp. Lực lượng chức năng đã đào mương, khoanh vùng, không cho lửa cháy lan. Đồng thời dùng cành cây để dập lửa", ông Sáu nói.

Nơi xảy ra vụ cháy rừng HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 9 giờ cùng ngày, trên tuyến đường mòn thuộc thôn An Sơn 2 có rất nhiều lực lượng đi xe máy, đi bộ lên đỉnh núi để tham gia chữa cháy với phương châm dập tắt lửa sớm chừng nào hay chừng đó.

Các chiến sĩ bộ đội lên núi tham gia chữa cháy HẢI PHONG

Một chiến sĩ đang công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự H.Tuy Phước cho biết, nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, UBND H.Tuy Phước và lãnh đạo đơn vị phân công hỗ trợ chữa cháy trên đỉnh núi thuộc xã Phước An, các chiến sĩ bộ đội cùng dân quân tự vệ đã đi bộ mang theo những vật dụng cần thiết để lên núi hỗ trợ dập lửa.

Các chiến sĩ công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự H.Tuy Phước tham gia hỗ trợ chữa cháy HẢI PHONG

"Chúng tôi mong muốn dập tắt đám cháy càng sớm càng tốt, vì mùa này thời tiết hanh khô rất dễ cháy lan ra nhiều khu vực rừng bên cạnh, sẽ rất nguy hiểm", một chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự H.Tuy Phước nói.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy trong đêm C.T.V.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.6, đám cháy xảy ra trên đỉnh núi thôn An Sơn 2, xã Phước An, H.Tuy Phước (Bình Định), do địa hình phức tạp nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, bộ đội, kiểm lâm và người dân xuyên đêm chữa cháy. Rừng bị cháy là rừng bạch đàn và keo, đây là rừng sản xuất của một số hộ dân và một công ty trên địa bàn. Hiện diện tích rừng bị cháy vẫn chưa xác định được, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.