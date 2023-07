Bình Định: Một tuần xảy ra 2 vụ đuối nước ở H.Tuy Phước

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 14.7, em Nguyễn Văn D. (13 tuổi, ngụ thôn Đại Hội, xã Phước An) cùng bạn đến hồ Hóc Ké (thôn An Sơn 2, xã Phước An) tắm. Không may, trong lúc tắm, D. bị đuối nước.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm em D.. Đến 18 giờ 30 cùng ngày mới tìm thấy thi thể của em D. để bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Phòng LĐ-TB-XH H.Tuy Phước, cho biết Ban điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em H.Tuy Phước đã đến viếng, chia buồn với gia đình em D. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ cho gia đình em D. để lo mai táng.

Đây là trường hợp trẻ em thứ 2 bị đuối nước trong vòng 1 tuần qua ở trên địa bàn H.Tuy Phước.