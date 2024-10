Bình Định: Người dân Tây Sơn lo lắng vì nhiều trụ cầu bị xói lở

Hầu hết 27 cây cầu yếu, nhỏ hẹp nói trên được xây dựng từ 20 - 40 năm trước. Cá biệt, có cầu đã sử dụng trên 43 năm, hiện xuống cấp trầm trọng. Nhiều cây cầu trở thành đoạn đường nguy hiểm do quá nhỏ so với con đường, tạo nút thắt cổ chai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông