Bình Định: Người tâm thần dùng rựa chém cha và anh trai tử vong

Sáng 30.10, Công an tỉnh Bình Định và Công an TX.An Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người tâm thần chém cha và anh trai tử vong, mẹ bị thương nặng. Vụ việc xảy ra tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An (TX.An Nhơn, Bình Định).

Người dân theo dõi vụ việc ở gần hiện trường D.L

Thông tin ban đầu, Hồ Thanh C. (34 tuổi, ở thôn Háo Đức) là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 30.10, trong lúc lên cơn tâm thần, C. dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình. Hậu quả, cha của C. là ông Hồ Hữu C. bị chém tử vong tại chỗ. Anh trai của C. là Hồ Quốc N. (42 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người mẹ là bà Trương Thị D. (73 tuổi) bị C. chém nhiều vết thương, gây chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Đường vào nhà các nạn nhân D.L

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng công an đã tạm giữ Hồ Thanh C. để phục vụ công tác điều tra.

Đến 14 giờ ngày 30.10, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.