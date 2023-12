Bình Định: Phá đường dây cho vay nặng lãi mang tên Phát Tài với lãi suất 365%/năm

Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp nữ kế toán một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.HCM do có hành vi cho vay nặng lãi đến 1.440%/năm. Nếu người vay không trả tiền thì người này chặn lấy xe máy, đánh và uy hiếp.