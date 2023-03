Bình Định: Tạm giam thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi

Ngày 13.3, Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành quyết định bắt tạm giam đối với bị can Lê Nguyên Hưng (21 tuổi, ở khu phố Lại Khánh, P.Hoài Đức, TX.Hoài Nhơn) để tiếp tục điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an TX.Hoài Nhơn thi hành quyết định bắt tạm giam đối với Lê Nguyên Hưng TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 28.1, Lê Nguyên Hưng đến một quán internet ở khu phố Bình Chương Nam (P.Hoài Đức) chơi thì gặp N.T.H (14 tuổi) tại đây.

Lê Nguyên Hưng rủ N.T.H đi chơi. N.T.H bỏ xe đạp tại quán internet lên mô tô để Hưng chở đi chơi.

Lê Nguyên Hưng chở N.T.H đến nhà nghỉ K.A ở khu phố Bình Chương (P.Hoài Đức). Trong đêm 28.1, Lê Nguyên Hưng đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với N.T.H.

Sau đó, Lê Nguyên Hưng bỏ N.T.H tại nhà nghỉ và đi về nhà. N.T.H không biết đường về nhà nên ở tại nhà nghỉ ngủ đến sáng.

Sáng 29.1, gia đình N.T.H thấy con không về nên đi tìm, sau đó biết vụ việc nên báo cho lực lượng công an.