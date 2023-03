In ảnh khỏa thân của bạn gái rải quanh nhà nạn nhân vì mâu thuẫn

Chiều 13.3, Công an H.Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Hương (49 tuổi, trú xã Tân Quang, H.Lục Ngạn) về tội làm nhục người khác, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình công an điều tra, giải quyết vụ án. Bị can Hương bị cáo buộc đã in hình khỏa thân của bạn gái đem rải quanh nơi ở của nạn nhân vì mâu thuẫn.

Bị can La Văn Hương tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an H.Lục Ngạn tiếp nhận đơn trình báo của chị D.T.B (33 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Lục Ngạn) về việc khu vực chị sinh sống xuất hiện nhiều tờ giấy A4 có in hình ảnh nhạy cảm của chị, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm.

Vào cuộc xác minh, Công an H.Lục Ngạn xác định bị can Hương là người đã in những hình ảnh khỏa thân và nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị B. vào nhiều tờ giấy rồi đi rải xung quanh nhà chị B.

Tại cơ quan điều tra, bị can Hương khai có quan hệ tình cảm với chị B. nhưng do mâu thuẫn nên đã in ảnh khỏa thân của bạn gái mang đi rải.

Qua sự việc, Công an H.Lục Ngạn khuyến cáo người dân trên địa bàn cần tôn trọng hình ảnh, sự riêng tư của cá nhân, tổ chức. Không tự ý đăng tải những hình ảnh cá nhân và bí mật của người khác lên mạng xã hội, hoặc in ấn các hình ảnh nhạy cảm gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự người khác.