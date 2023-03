Giảm dùng mạng xã hội 15 phút/ngày giúp cải thiện sức khỏe

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Swansea (Anh) thực hiện, được công bố trên chuyên san Journal of Technology in Behavioral Science. Trong nghiên cứu, nhóm tác giả muốn tìm hiểu tác động của việc ngừng dùng mạng xã hội đến sức khỏe thể chất, tâm lý con người, theo tờ The Independent (Anh).

Giảm dùng mạng xã hội sẽ giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất và tâm lý SHUTTERSTOCK

Có 50 tình nguyện viên đã tham gia nghiên cứu, trong đó có 33 nữ và 17 nam. Tất cả đều từ 20 đến 25 tuổi. Họ được chia ra làm 3 nhóm, tham gia nghiên cứu trong 3 tháng. Nhóm thứ nhất vẫn dùng mạng xã hội bình thường. Nhóm thứ hai được yêu cầu giảm thời gian dùng mạng xã hội 15 phút/ngày. Nhóm thứ ba thì được yêu cầu thay vì dùng mạng xã hội thì hãy thử làm việc khác.

Hằng tháng, mọi tình nguyện viên đều phải trả lời bảng câu hỏi về sức khỏe và chức năng tâm lý. Đồng thời, họ cũng báo cáo hằng tuần về thời gian dùng mạng xã hội.

Sau khi phân tích các dữ liệu, các nhà khoa học phát hiện nhóm thứ hai, tức những người giảm dùng mạng xã hội, sẽ ít bị cảm lạnh, cảm cúm và mụn cóc hơn. Chất lượng giấc ngủ của họ được cải thiện 50%. Các triệu chứng trầm cảm cũng giảm đi 30%. Không những vậy, dù được yêu cầu giảm 15 phút nhưng nhiều người đã giảm dùng mạng xã hội đến 40 phút/ngày.

"Những dữ liệu này chứng minh rằng khi giảm dùng mạng xã hội, cuộc sống chúng ta có thể cải thiện theo nhiều cách, bao gồm cả lợi ích sức khỏe thể chất và tâm lý", tiến sĩ Phil Reed, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Trong khi đó, hai nhóm còn lại đều có xu hướng gia tăng thời gian dùng mạng xã hội. Thậm chí, nhóm thứ ba được yêu cầu tìm hoạt động gì đó thay thế việc lướt mạng xã hội cũng tăng thời gian dùng mạng xã hội lên thêm 10 phút/ngày. Đây cũng là phát hiện thú vị về hành vi dùng mạng xã hội.

Điều này cho thấy để một người giảm thời gian lướt mạng xã hội, hãy yêu cầu họ dùng ít lại và cho họ tự đưa ra phương pháp phù hợp với mình. Trong khi đó, nếu đưa ra lời khuyên hay yêu cầu họ làm việc gì đó thay thế có thể sẽ kém hiệu quả, theo The Independent.