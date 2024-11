Bình Định: Tăng cường thanh tra việc sắp xếp, xử lý tài sản công

Ngày 19.11, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định thông tin, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức hội của tỉnh tăng cường công tác quản lý tài sản công tại tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.

Thu hồi nhà, đất sử dụng không đúng

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo của các tổ chức hội chỉ đạo rà soát lại việc giao, quản lý, sử dụng và bố trí tài sản công của các hội; báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý trường hợp chưa đúng quy định.

Trung tâm phát hành phim chiếu bóng cũ (TP.Quy Nhơn, Bình Định) ẢNH: T.N

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được tỉnh phê duyệt và việc bố trí sử dụng nhà, đất hiện nay theo quy định, đảm bảo việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết vào ngân sách Nhà nước đối với trường hợp sử dụng không đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; chấm dứt tình trạng sử dụng nhà, đất chưa đúng quy định.

Yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công của các hội; triển khai quyết liệt việc xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm.

Trung tâm xúc tiến thương mại cũ, số 93 Phan Bội Châu (TP.Quy Nhơn) ẢNH: N.T.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hội vi phạm; thu hồi nhà, đất các trường hợp sử dụng không đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy trách nhiệm hình sự các tổ chức hội vi phạm; trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường...

Tổ chức đấu giá tránh lãng phí

Ngày 16.11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường việc quản lý, sử dụng tài sản công tại một số đơn vị trên địa bàn TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (thứ 2, bên trái) kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn TP.Quy Nhơn ẢNH: T.N

Trong số 9 cơ sở nhà, đất đang dôi dư, chưa sử dụng tại TP.Quy Nhơn mà đoàn công tác kiểm tra, có 8 cơ sở đã trình phương án xử lý lên UBND tỉnh Bình Định. Các cơ sở, gồm: Trung tâm Khuyến nông, trụ sở cũ tại số 127 Lê Hồng Phong; trụ sở cũ của Ban Quản lý khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại, do Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định quản lý; Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại; trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến thương mại cũ và trụ sở làm việc của Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp cũ do Sở Công Thương quản lý; Văn phòng Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý do Sở Tư pháp quản lý; Cơ sở nhà, đất của Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng cũ do Sở VH-TT quản lý; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp tài sản công; xử lý nhà, đất, bố trí sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo đúng phương án được phê duyệt.

Nguyên tắc xử lý đối với cơ sở nhà, đất dôi dư là thu hồi và giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, đấu giá với mục đích sử dụng là đất ở, đất thương mại, dịch vụ… để tăng hiệu quả sử dụng, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tránh lãng phí.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN-MT và địa phương rà soát lại các cơ sở nhà, đất thuộc quản lý Nhà nước nằm dọc đường Xuân Diệu, khu vực phía sau Bệnh viện quân y 13 và các dự án còn tồn đọng, chậm triển khai khác.