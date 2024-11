Bình Định: Thêm một ca tử vong do cúm A/H1pdm

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 17.10, bệnh nhân T.V.T (51 tuổi, ở TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó nhập viện vào Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định lúc 5 giờ 40 ngày 17.10 với chẩn đoán viêm phổi do virus. Do bệnh nặng, gia đình ông T. xin về, sau đó tử vong tại nhà. Các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị viêm phổi lan tỏa 2 bên, sốc nhiễm trùng, hội chứng Cushing do thuốc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã điều tra ca viêm phổi nặng nghi do vi rút, lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm xác định. Kết quả xét nghiệm ngày 18.10 xác định bệnh nhân dương tính với Cúm A/H1pdm.