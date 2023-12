Bình Định: Thu nhập bình quân của người dân năm 2023 tăng 6,8 triệu đồng

Ngày 29.12, Cục Thống kê tỉnh Bình Định tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2023.

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, đạt được kết quả ấn tượng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong số 19 chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023, tỉnh Bình Định đạt và vượt kế hoạch 18 chỉ tiêu.

Công nhân tại một một doanh nghiệp ở Bình Định HOÀNG TRỌNG

Trong đó, tổng sản phẩm địa phương năm 2023 ước tính đạt hơn 60.466 tỉ đồng (tăng trưởng 7,61% so với cùng kỳ) và xếp thứ 17/63 địa phương trong cả nước, thứ 6/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 78,1 triệu đồng/người (tăng 10,5%), quy đổi đô la Mỹ ước đạt 3.259,3 USD/người (tăng 8,4%)...



Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về tình hình thu nhập và đời sống người dân Bình Định trong năm 2023, đại diện Cục Thống kê tỉnh Bình Định cho biết thu nhập bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng/người/năm, tăng so với năm 2022 khoảng 6,8 triệu đồng (tương đương tăng 14,8%). Chênh lệch về thu nhập giữa nhóm người có mức thu nhập ổn định và giàu có so với nhóm nghèo, hộ nghèo giảm hơn so với năm 2022.

Dân số tỉnh Bình Định năm 2023 ước tính 1,5 triệu người, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính 848.500 người (chiếm 56,3% trong tổng dân số của tỉnh). Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các khu vực kinh tế năm 2023 ước đạt 833.000 người (tăng 0,9% so với năm trước), tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 2,52%...

Đại diện Cục Thống kê tỉnh Bình Định cũng cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 ước thực hiện hơn 13.828 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách của tỉnh này vẫn đạt chỉ tiêu nhưng giảm so với năm 2022, nguyên nhân là do ảnh hưởng thị trường bất động sản nên khoản thu tiền sử dụng đất không cao như năm trước.