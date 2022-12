Bình Định: Triệt phá nhóm cướp giật điện thoại di động

Trong đó, Nguyễn Nhất Nhất (25 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, H.Vân Canh, Bình Định) và Nguyễn Quang Vinh (22 tuổi, ở thôn An Long 2, xã Canh Vinh, H.Vân Canh) cùng bị đề nghị truy tố về tội cướp giật tài sản; Nguyễn Nhất Duy (28 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Canh Hiển, H.Vân Canh) bị đề nghị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ cuối tháng 9 đến ngày 9.10.2022 trên địa bàn H.Vân Canh liên tiếp xảy ra 5 vụ cướp giật điện thoại di động. Các nạn nhân đều dưới 16 tuổi và là người dân tộc thiểu số, khi đang đi một mình trên đường vắng, nơi không có đèn điện, thì bị 2 người mặc áo lạnh cao cổ, mang khẩu trang đi cùng một xe máy không gắn biển số, cướp giật điện thoại.

Sau khi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đều không báo cáo công an mà đưa lên Facebook, khiến nhiều người lo lắng, bất an.

Nắm bắt thông tin từ mạng xã hội, Công an H.Vân Canh đã yêu cầu công an các xã, thị trấn báo cáo tình hình; đồng thời giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy xác minh làm rõ nguồn tin tội phạm.





Để tập trung chỉ đạo công tác điều tra, kịp thời làm rõ thủ phạm gây án, Công an H.Vân Canh đã thành lập ban chuyên án do thượng tá Trần Văn Ân, Phó trưởng Công an huyện, làm trưởng ban.

Qua tập hợp, phân tích tài liệu trinh sát thu thập được, ban chuyên án nhận định, thủ phạm là người địa phương thông thuộc địa bàn huyện nên chỉ gây án nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng và tẩu thoát nhanh chóng không để lại dấu vết.

Sau khi xác minh loại dần những người có căn cứ ngoại phạm, ban chuyên án chỉ đạo tập trung điều tra 2 nghi phạm còn lại là Nguyễn Nhất Nhất và Nguyễn Quang Vinh. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định Vinh và Nhất đã thực hiện những vụ cướp giật điện thoại trong thời gian qua.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vinh và Nhất đã phải khai nhận: Từ cuối tháng 9 đến ngày 9.10.2022, bọn chúng đã gây ra 5 vụ cướp điện thoại di động trên địa bàn huyện (5 chiếc điện thoại có tổng trị giá trên 30 triệu đồng). Bọn chúng bán cho Nguyễn Nhất Duy 2 chiếc, 3 chiếc còn lại chúng bán tại TP.Quy Nhơn nhưng không còn nhớ địa chỉ người mua.

Công an H.Vân Canh đã thu hồi 2 điện thoại di động mà Duy mua của hai tên cướp.