Bình Định tưng bừng khai mạc lễ hội du lịch năm 2022

Tối 29.4, tại quảng trường trung tâm TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội du lịch năm 2022. Mùa lễ hội năm nay sẽ được kéo dài trong hơn 3 tháng, từ cuối tháng 4.2022 đến tháng 7.2022.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quy Nhơn - thiên đường biển” có thời lượng 90 phút, gồm nhiều tiết mục, như: Múa trống hội kết hợp biểu diễn võ thuật chủ đề Hào khí non sông, hát múa hoạt cảnh vui hội bài chòi chủ đề Ai về Bình Định mà coi, tiết mục biểu diễn nghệ thuật tuồng chủ đề Sắc màu truyền thống, cùng các tiết mục hát múa... Cuối buổi lễ khai mạc là sự kiện bắn pháo hoa tầm thấp với sự chờ đón của đông đảo người dân tại quảng trường trung tâm TP.Quy Nhơn.



Tính đến cuối năm 2019 (trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra), khách du lịch đến Bình Định đạt gần 5 triệu lượt khách (tăng bình quân 16,7%/năm), doanh thu du lịch đạt 6.000 tỉ đồng (tăng bình quân 55,1%/năm); đóng góp từ hoạt động du lịch vào tổng sản phẩm địa phương (GRDP) của tỉnh là 18%.Tại lễ khai mạc, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết: Quý 1 năm 2022 toàn tỉnh đón gần 1 triệu lượt khách, tăng 27% và doanh thu đạt 1.312 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Riêng du lịch Quy Nhơn - Bình Định được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh nhất của ngành du lịch Việt Nam và là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam nhận giải thưởng “Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020”. Thành phố biển Quy Nhơn liên tục được các chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới bình chọn như: Tạp chí du lịch Rough Guides (Anh) bình chọn là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á; báo The Guardian (Anh) bình chọn Top 10 điểm đến để nghỉ dưỡng; chuyên trang du lịch Culture Trip (Anh) bình chọn là một trong những địa điểm cắm trại lý tưởng nhất ở Việt Nam; website đặt phòng hàng đầu thế giới Hostelworld (Mỹ) bình chọn Top 20 điểm “phượt bụi” tốt nhất thế giới; tạp chí CNBC (Mỹ) bình chọn Top 7 nơi an toàn đáng được đến sau đại dịch Covid-19..."





Chuỗi các sự kiện của lễ hội du lịch Bình Định 2022 gồm: khánh thành dự án Tổ hợp không gian khoa học (Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học); lễ hội đường phố Quy Nhơn; lễ hội cá ngừ Bình Định; Vòng chung kết cuộc thi Hoa Hậu Thế giới - Việt Nam 2022; giải Võ cổ truyền tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung; giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run 2022; giải chạy VN Express Marathon Sparkling Quy Nhon...

Trong chiều 30.4, lần đầu tiên Bình Định có giải chạy gia đình tại Merryland Hải Giang do Hưng Thịnh phối hợp với báo VNExpress tổ chức với sự tham gia của hơn 3000 người.

Giải chạy miễn phí tham gia, người chạy còn được phát áo và mũ. MerryLand Quy Nhơn Run 2022 không đề cao thành tích mà hướng đến tạo nên không gian để các gia đình cùng tham gia vào hoạt động thể thao lớn.

Hai mức cự ly lần lượt là 3,6km, 5km phù hợp để cả gia đình cùng vượt qua thử thách để cán đích, nhận huy chương của giải như một kỷ niệm đáng nhớ.