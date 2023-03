Bình Định và Viettel hợp tác chuyển đổi số

Chiều 22.3, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) thống nhất ký kết "Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025".

UBND tỉnh Bình Định làm việc với Tập đoàn Viettel THANH QUÂN

Theo đó, Tập đoàn Viettel hợp tác, hỗ trợ tỉnh Bình Định trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; hợp tác đưa ra các giải pháp cùng đẩy mạnh, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp; tư vấn, phối hợp và hỗ trợ trong phát triển hạ tầng viễn thông.

Tập đoàn Viettel ưu tiên đầu tư, phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông băng rộng đa dịch vụ, mạng thông tin di động 4G, 5G tại các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Tập đoàn Viettel còn tư vấn, hỗ trợ UBND tỉnh Bình Định các giải pháp tổng thể đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức. Không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch và định hướng của tỉnh Bình Định.

Hai bên hợp tác, tư vấn, hỗ trợ tỉnh các giải pháp trong công tác chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025 như lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo

Tập đoàn Viettel cũng sẽ hỗ trợ, tư vấn triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cũng như các khóa chuyên sâu về các kỹ năng số, sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số (phần mềm, nền tảng, công nghệ số…), các phương pháp triển khai chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, các doanh nghiệp/hộ kinh doanh/người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mục tiêu hợp tác là nhằm phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực của hai bên trong chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tỉnh Bình Định.