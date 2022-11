Bình Dương: 15 nam, nữ tổ chức bay lắc, sử dụng ma túy trong chung cư

Ngày 26.11, Công an TP.Dĩ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Tuấn (27 tuổi, ngụ TP.Dĩ An) và Trần Nguyễn Hoàng Bảo (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 ngày 24.11, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Dĩ An kiểm tra căn hộ tại một chung cư thuộc khu phố Bình Đường 2, P.An Bình, TP.Dĩ An. Qua kiểm tra phát hiện một nhóm 15 người (có nam và nữ) đang tụ tập trong phòng do Tuấn và Bảo thuê để ở, tổ chức bay lắc.





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy và loa, đèn…

Hiện Công an TP.Dĩ An đang làm rõ vụ nhóm nam nữ tổ chức bay lắc, sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư.