Bình Dương: 2 xe container bốc cháy giữa giao lộ sau va chạm

Ngày 10.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 xe container chở hàng hóa va chạm nhau rồi bốc cháy dữ dội tại một giao lộ thuộc TP.Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe container biển số tỉnh Tây Ninh đi trên đường ĐT.743, hướng từ TP.Thuận An đi TP.Dĩ An.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe container biển số TP.HCM cũng vừa đi tới. Cú va chạm làm thùng container của xe mang biển số TP.HCM lật ngang xuống đường, hai đầu xe ô tô cùng bốc cháy sau đó.

Hiện trường vụ việc CTV

Nhận được tin báo, Công an TP.Dĩ An và Công an TP.Thuận An cùng phối hợp, điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa. Vụ cháy khiến ca bin của 2 xe ô tô gần như bị cháy trơ khung. Tuy nhiên số hàng hóa trên 2 thùng container đã được ứng cứu kịp thời, ước trị giá khoảng hàng hóa 1 tỉ đồng. Tài xế trên 2 xe container bốc cháy cũng đã kịp thoát ra trước đó nên không có thương vong về người.