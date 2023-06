Bình Dương: Xe container chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên đường phố

Ngày 18.6, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa dập tắt vụ cháy đầu xe container trên đường ĐT.743, đoạn qua P.Dĩ An (TP.Dĩ An) vào chiều cùng ngày.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe container lưu thông trên đường ĐT.743, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP.HCM. Khi xe đến đoạn thuộc P.Dĩ An (TP.Dĩ An) thì bất ngờ bốc cháy trên đường phố.

Đầu xe container bất ngờ bốc cháy CTV

Thấy xe bị cháy, người dân đã hô hoán báo cho tài xế biết tấp xe vào lề đường. Tài xế nhảy ra khỏi xe thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ đầu xe container và lan ra phía sau thùng xe.

Đầu xe cháy rụi CTV

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Ngay sau đó đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến phần đầu xe container bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy xe container đang được cơ quan công an làm rõ.