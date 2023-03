Cháy xe khách trong đêm, nhiều hành khách may mắn thoát nạn

Vụ cháy xe khách trên xảy ra khoảng 20 giờ 40 ngày 28.2 trên QL1, đoạn tránh TP.Vinh (Nghệ An).

Chiếc xe khách bị lửa bao trùm CHU MINH

Thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An cho biết vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Quảng Ngãi đang chạy trên QL1, đoạn tránh TP.Vinh, thuộc địa bàn xã Hưng Đạo, H.Hưng Nguyên, Nghệ An theo hướng từ bắc vào nam, thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế đã kịp cho xe dừng lại rồi hô hoán để toàn bộ hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm.

Lực lượng chức năng chữa cháy xe khách C.A

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, sau khi dập tắt lửa thì chiếc xe đã bị cháy rụi. Nguyên nhân gây cháy xe đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.