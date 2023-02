Bình Dương: Bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ án mạng ở Thuận An

Ngày 14.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP.Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Đặng Hoàng Gim (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi, cùng ngụ An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Đây là 2 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra trước đó.

Theo điều tra, ngày 12.2, Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20 (P.Thuận Giao, TP.Thuận An) thì Vũ Em bị Trần Thúc Bảo (40 tuổi, ngụ An Giang) chạy xe gắn máy va trúng người. Sau đó, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau, nhưng được một số người dân can ngăn nên bỏ đi.

Do bực tức, Bảo đã gọi một số người bạn chuẩn bị hung khí đi chém Vũ Em để trả thù. Khi cả nhóm đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12 thì thấy Vũ Em và Vui nên đã dùng hung khí chém tới tấp vào người khiến cả 2 bị thương nặng. Dù được chuyển đi cấp cứu kịp thời, nhưng Vui đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng, còn Vũ Em cũng bị thương nặng.

Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo những đối tượng liên quan đến vụ án này nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời truy bắt được Gim và Phương.

Nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra, làm rõ.