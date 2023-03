Bình Dương: Bắt giữ người đàn ông dùng súng giải quyết chuyện tình cảm

Ngày 20.3, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) thu giữ 4 khẩu súng từ 1 nghi phạm nhằm điều tra làm rõ vụ nổ súng để giải quyết chuyện tình cảm, xảy ra trên địa bàn.

Đồng thời, Công an TP.Thuận An cũng đã bắt giữ Lục Văn Ngụy (32 tuổi, ngụ Đắk Nông, tạm trú Bình Dương) để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, trước đó vợ chồng Ngụy xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên vợ của Ngụy chuyển ra một phòng trọ ở P.Bình Hòa (TP.Thuận An) sống ly thân.

Sau đó, Ngụy đến phòng trọ thuyết phục vợ nối lại tình cảm thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bực tức, Ngụy rút khẩu súng mang theo trong người ra, bắn 3 phát vào bình đựng nước uống và tường phòng trọ để dọa nạt nhằm khiến người vợ quay trở lại, nhưng không thành.

Sau vụ việc, Công an TP.Thuận An đã đến khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Ngụy sau đó. Khám xét nơi ở của Ngụy, công an thu giữ thêm 3 khẩu súng cùng một số linh kiện để chế tạo súng.

Ngụy khai nhận mua các linh kiện trên mạng theo hướng dẫn, mang về tự lắp ráp thành súng.

Trước đó, ngày 14.3, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ Trịnh Trọng Tần (35 tuổi, ngụ Thanh Hóa) về hành vi giết người liên quan đến vụ Tần đã mang theo khẩu súng đến công ty và siết cò 2 lần bắn chị T. (16 tuổi, quê Kiên Giang) nhằm giải quyết chuyện tình cảm.