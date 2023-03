Bình Dương: Người đàn ông mang súng giải quyết chuyện tình cảm rồi nhảy sông Đồng Nai

Ngày 14.3, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bàn giao nghi phạm Trịnh Trọng Tần (35 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi phạm Trịnh Trọng Tần

Theo thông tin từ công an, Tần và chị T. (16 tuổi, quê Kiên Giang, làm công nhân ở Bình Dương) có mối quan hệ quen biết với nhau và phát sinh tình cảm.

Ngày 13.3, xuất phát từ chuyện ghen tuông, Tần mang theo khẩu súng và 1 cây búa đến công ty chị T. để giải quyết mâu thuẫn.

Khẩu súng nghi phạm vứt lại hiện trường

Khi đến công ty chị T. đang làm việc, Tần lấy súng ra bắn chị T. (siết cò 2 lần) nhưng súng không nổ. Sau đó, Tần lấy búa đánh nhiều nhát vào đầu và tay chị T. rồi vứt bỏ súng, búa lại hiện trường. Tiếp đó Tần chạy xe máy ra cầu Đồng Nai nhảy xuống sông.

Chị T. được người trong công ty đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Riêng Tần, sau khi nhảy xuống sông Đồng Nai, được người dân vớt lên bờ và Tần đã đến Công an TP.Dĩ An để đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Công an TP.Dĩ An cũng đã thu giữ được tang vật gồm khẩu súng và cây búa bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ vụ mang súng đi giải quyết mâu thuẫn tình cảm.