Bình Dương: Bắt giữ thượng tá công an dỏm lừa đảo hơn 1,6 tỉ đồng

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Lập đã mua nhiều quân phục, quân hàm thượng tá… của công an sau đó mặc vào và chụp hình đăng hình đại diện lên mạng xã hội, làm quen với những người nhẹ dạ nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 4.2021, Lập sử dụng mạng xã hội Zalo làm quen được với một phụ nữ 47 tuổi ở H.Phú Giáo (Bình Dương) và tự giới thiệu là thượng tá công an đang công tác tại Q.8 (TP.HCM).

Để tạo niềm tin, Lập chụp nhiều hình ảnh mặc quân phục thượng tá, súng, còng số 8 để gửi cho người phụ nữ này. Tin Lập, người phụ nữ đã nảy sinh tình cảm và sau đó đã đưa cho Lập số tiền trên 1,6 tỉ đồng để Lập tìm mua đất ở Q.8.





Tuy nhiên, sau khi lấy tiền của người phụ nữ, Lập đã bỏ trốn về Long An. Qua tố cáo của người bị hại, ngày 16.11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã truy tìm và bắt giữ Lập tại Long An thu giữ nhiều bộ quân phục, quân hàm công an và súng, còng số 8…

Hiện vụ thượng tá công an dỏm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Công an Bình Dương điều tra, làm rõ.